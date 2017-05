Kat Kerkhofs terug in Napels (en weer bij Dries Mertens?): "Het leven is mooi"

© instagram katkerkhofs.

Opvallende Instagrampost van Katrin Kerkhofs. Net enkele uren voor het nieuws bekend raakte dat Dries Mertens zijn contract in Napoli officieel met twee jaar verlengd heeft, postte ze onderstaand beeld. Een stralende zon en Kat in het bijzijn van twee vriendinnen op een balkon aan het water van de Golf van Napels, mogelijk hetzelfde balkon van de villa waar Mertens woont. Ook het onderschrift is veelzeggend: 'La vita è bella' - het leven is mooi. Geven Dries en Katrin hun huwelijk een tweede kans, nadat ze onlangs voor het eerst ook weer samen gespot waren en hun entourage bevestigde dat ze aan hun relatie werken? De spanningsboog houdt Miss Kerkhofs alvast strak.