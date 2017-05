Fans verkiezen Harry Kane tot Speler van het Jaar, Hazard eindigt als derde

Door: redactie

27/05/17 - 15u32 Bron: Belga

Harry Kane pakte in zijn laatste twee matchen uit met telkens een hattrick, op het veld van Leicester en hier in Hull. © ap.

Harry Kane, de spits van Tottenham Hotspur en topschutter van de Premier League met 29 goals, is door de supporters uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De Engelse spits won de PFA Fans' Player of the Season-award voor de Franse middenvelder N'Golo Kanté en Rode Duivel Eden Hazard (beiden Chelsea).