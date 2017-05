Courtois: "Ik zeg niet dat ik de beste ben, maar voel me wel zo. Alleen dat aura van Buffon, dat heb ik nog niet"

Door: Kristof Terreur

Een winnaar gevormd aan een pingpongtafel in Bilzen. Puntenpakker, prijzenpakker. Thibaut Courtois (25) gaat in Wembley voor zijn negende trofee in zeven seizoenen als prof. Een kannibaal verslaafd aan de extase van een triomf: "Ik zeg niet dat ik de beste ben, maar voel me wel zo."

Als 'That's what I like' van Bruno Mars dezer dagen op de autoradio passeert, durft hij de volumeknop opendraaien en voorzichtig mee rappen: "Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's hatnin'." Zomerkriebels in mei. Zijn maand. "Mei is me altijd goedgezind geweest", mijmert hij. Toeval speelt mee. Het feit dat in de meeste landen het seizoen afsluit in de lentemaand eveneens. Hij loopt zijn trofeeënlijst mee af. De landstitel met Genk, zijn eerste trofee, op 17 mei 2011. Europa League met Atlético op 9 mei 2012. Copa del Rey gewonnen op 17 mei 2013. Kampioen met Atlético op 17 mei 2014. Zijn eerste titel met Chelsea op 3 mei 2015. Zijn tweede, veertien dagen geleden, op 12 mei 2017. "Dit moet één van mijn mooiste lentes zijn. Kindje gekregen op de tweede, mijn zoontje Nicolás. Mijn 25ste verjaardag op de elfde. De dag erna zijn we kampioen gespeeld. Dan de 'Golden Glove', vorige zondag, de tweede verjaardag van mijn dochtertje, Adriana, gisteren en hopelijk komt er die FA Cup nog bij. 't Zou één lange aaneenrijging van hoogtepunten kunnen worden. Ik geniet. Mijn kinderen zijn op dit moment het allerbelangrijkste in mijn leven, maar ik leef me ook geweldig uit in het voetbal." Op z'n Bruno Mars' uit volle borst: Hey, hey, hey.

Jij bent een zondagskind. Alle puzzelstukjes in jouw carrière zijn juist gevallen. Knijp jij jezelf wel eens in de arm?

"Soms heb ik zo'n moment van reflectie. Wanneer je op het veld staat in een topmatch, in een indrukwekkend stadion. Op zo'n moment dat je voelt: 'Wow, dit heb ik allemaal bereikt.'" Acht jaar geleden had ik hier niet van durven dromen. Dat ik me in mijn arm moet knijpen, is misschien zwaar uitgedrukt, omdat ik weet dat ik talent heb en weet wat ik er allemaal heb voor moeten opofferen. Het is allemaal echt. Maar als ik zo'n erelijst zie verschijnen in één van jouw tweets, dan denk ik wel eens: 'Wow, ik heb het toch maar mooi voor mekaar gekregen.' Ik ben trots op wat ik verwezenlijkt hebt. Ik heb de beste twee competities op mijn palmares, de Spaanse en de Engelse twee keer. Als in een droom. Geweldig. Hopelijk is het geen eindpunt."



In kleine zaken heb ik gezien dat de beste Courtois terug is. Onder meer op de manier waarop je hoge ballen komt plukken. Niemand kan jou wat maken. De beste voelt zich weer de beste.

"Ik ga niet zeggen dat ik de beste ben, want dan gaan mensen me arrogant noemen, maar ik voel me wel zo. Alles begint bij geloof in eigen kunnen."



Maakt dat zelfvertrouwen het verschil met de vorige campagne? Toen stond je in een schiettent en werd je door één van de Engelse kranten, op basis van een onbenullige stat en zonder context, de slechte doelman in de Premier League genoemd.

"Na vorig jaar wilde ik me absoluut weer bewijzen. Veel goals incasseren, zelfs als je nog veel ballen tegenhoudt, schept geen bevredigend gevoel. Onbewust ga je dan wat aan jezelf twijfelen. Ook ik. Zoals je dat daarnet terecht opmerkte: het feit dat een doelman uitkomt op hoge ballen is soms een waardemeter voor zijn vertrouwen. En ik voel me nu geweldig in mijn vel."



Je hebt je aura terug.

"Op een manier straal ik misschien iets onoverwinnelijk uit tussen de palen, maar niet zoals Buffon of Casillas destijds. Die hebben toch nog iets speciaal. Hors categorie. Bij Buffon heb je soms het gevoel: hier vliegt vandaag geen bal binnen. Leiderschap, ervaring en uitstekend positiespel. Dat aura dat spitsen écht afschrikt. Zover ben ik nog niet."



