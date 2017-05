Gennaro Gattuso aan de slag als jeugdtrainer bij ex-club AC Milan

XC

De Italiaan Gennaro Gattuso is vandaag aangesteld als nieuwe trainer van de U19 bij AC Milan, de club waar hij als speler actief was als middenvelder en het ook schopte tot de Italiaanse nationale ploeg. Gattuso ondertekende een contract voor twee seizoenen.

"Gennaro Gattuso is terug. Hij wordt de nieuwe trainer van de Milanese 'Primavera'. We namen afscheid van 'Rino' op 13 mei 2012 met de belofte om elkaar ooit terug te zien. Vijf jaar later zijn we opnieuw samen en is 'Rino' terug thuis", schreef AC Milan in een communiqué.



De inmiddels 39-jarige Gattuso, die bekend stond als een bikkelharde verdedigende middenvelder, speelde van 1999 tot 2012 voor de Milanezen. Gedurende zijn loopbaan bij de Italiaanse grootmacht won hij twee keer het Italiaanse landskampioenschap, twee keer de Champions League en een keer de Italiaanse beker. Ook versierde hij 72 selecties voor de Italiaanse nationale ploeg, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd na winst in de finale tegen Frankrijk.



In 2013 hing Gattuso zijn schoenen aan de haak bij het Zwitserse Sion, waarbij hij meteen overnam als trainer. Een lang leven was dat avontuur echter niet beschoren, net zomin als zijn andere opdrachten als hoofdcoach bij het Griekse OFI Kreta en de Italiaanse ploegen Palermo en Pisa.