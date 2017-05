Argentinië heeft een nieuwe bondscoach en dat is niet de eerste de beste

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 14u54 Bron: Belga

© afp.

Jorge Sampaoli wordt zoals verwacht de nieuwe bondscoach van Argentinië. Zijn club FC Sevilla heeft met de Argentijnse federatie een akkoord bereikt omtrent de vrijgave van de 57-jarige Argentijn, zo laat de Spaanse eersteklasser vandaag weten.

"Sevilla en de AFA (Argentijnse bond, red) hebben een princiepsakkoord gesloten om coach Jorge Sampaoli vrij te geven bij de club, zodat hij Argentijns bonsdcoach kan worden", luidt het. "Het akkoord voorziet dat alle documenten op 1 juni moeten ondertekend zijn. Alle partijen zijn tevreden over het gevonden compromis."



Omdat Sampaoli nog een jaar contract had bij Sevilla, diende de AFA hem vrij te kopen. In het contract stond een clausule van anderhalf miljoen euro, maar het is onduidelijk of de AFA die volledige som betaalt. Jorge Sampaoli maakte de voorbije jaren indruk als bondscoach bij Chili (2012-2016) en het afgelopen seizoen als clubtrainer bij Sevilla. Met Chili won hij in 2015 de Copa America na in de finale Argentinië te kloppen. Hij staat bekend om zijn aanvallend pressievoetbal, naar de principes van de Argentijn Marcelo Bielsa, met geregeld spektakel tot gevolg.