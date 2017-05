Roland Lamah maakt eerste doelpunt voor Dallas

XC

Roland Lamah heeft gisteravond zijn eerste doelpunt gemaakt in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Zijn ploeg Dallas ging wel met 2-1 verliezen bij Chicago Fire, met Bastian Schweinsteiger in de basis.

De drie goals vielen in de eerste negen minuten in Chicago. Nemanja Nikolic (3.) opende de score voor de thuisploeg. Enkele minuten later maakte ex-Rode Duivel Roland Lamah (6.) gelijk met een binnenschuiver na geklungel in de Chicago-defensie. De in Ivoorkust geboren Belg speelt sinds januari voor FC Dallas, maar kwam voordien niet tot scoren. Lang kon Dallas de 1-1 niet aanhouden, want in de negende minuut maakte David Accam er 2-1 voor Chicago van. Lamah werd in minuut 74 gewisseld voor Michael Barrios.



Dallas is na elf gespeelde wedstrijden met 19 punten derde in de Western Conference. De eerste zes spelen de play-offs.