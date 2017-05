Cesare Prandelli gaat bij Al-Nasr aan de slag

Door: redactie

25/05/17 - 21u25

© epa.

Cesare Prandelli wordt de nieuwe trainer van Al-Nasr SC. Dat maakte de club uit de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De 59-jarige Italiaan zal maandag officieel voorgesteld worden. Hij volgt de Roemeen Dan Petrescu op.

Prandelli trainde in het verleden onder meer AS Roma en Fiorentina. Vervolgens ging hij aan de slag als bondscoach van Italië, waarmee hij op het EK 2012 de finale verloor van Spanje. Na een tegenvallend resultaat op het WK 2014, waar de Squadra Azzurra na de groepsfase naar huis moest, diende Prandelli zijn ontslag in. Nadien werd zijn passage bij de Turkse topclub Galatasaray geen succes, net zomin als zijn verblijf bij Valencia, waar hij het eind 2016 na minder dan drie maanden voor bekeken hield.