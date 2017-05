Rooney valt opnieuw naast Engelse selectie

MH

De liefde tussen Wayne Rooney en de Engelse nationale ploeg lijkt voorbij. Hij is net als voor de vorige twee interlands ook voor de duels met Schotland en Frankrijk niet opgeroepen door bondscoach Gareth Southgate. Die maakte vandaag zijn selectie bekend.

Rooney, met 53 goals topschutter aller tijden bij de Engelsen, maakt geen deel uit van de 25-koppige selectie voor de WK-kwalificatiematch op 10 juni tegen Schotland en de oefenpartij drie dagen later tegen Frankrijk. Bondscoach Southgate gaf in maart al aan dat Rooney regelmatiger moest spelen om bij de selectie te geraken. Toen herstelde de spits van een beenblessure.



Rooney versierde dit seizoen slechts vijftien basisplaatsen bij het Manchester United van José Mourinho. Bij Engeland gaat de voorkeur in de aanval dit keer uit naar Jermain Defoe, Harry Kane, Marcus Rashford en Jamie Vardy.