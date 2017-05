Barcelona neemt het op voor veroordeelde Messi: "We steunen je door dik en dun"

XC

"We herhalen het nogmaals, de club geeft zijn volledige steun aan Leo Messi, zijn vader Jorge en zijn familie'', luidde het bij FC Barcelona na de uitspraak van de Hoge Raad in Spanje, die het beroep van de Argentijnse stervoetballer afwees. De gevangenisstraf voor Messi en zijn vader van 21 maanden en boetes van twee en anderhalf miljoen euro blijven staan.

Messi is schuldig bevonden aan belastingfraude voor een bedrag van 4,1 miljoen euro. Hij en zijn vader gaan niet achter de tralies, want voor celstraffen lager dan twee jaar hoeft iemand die niet eerder veroordeeld is in Spanje de cel niet in.



Barcelona meldde dat voorzitter Josep Maria Bartomeu zijn steun persoonlijk heeft overgebracht aan Messi, de aanvaller die de Catalaanse club hielp aan onder meer acht Spaanse titels en vier eindzeges in de Champions League. Hij maakte in 582 wedstrijden 506 doelpunten.