Chinese voetbalbond zet nieuwe rem op hoge transfersommen

Bewerkt door: Manu Henry

25/05/17 - 09u45 Bron: Belga

© afp.

De Chinese voetbalbond gaat nieuwe beperkingen opleggen aan de Chinese clubs om de miljoenentransfers van buitenlanders binnen de perken te houden. Die aankondiging komt er een maand voor het begin van de zomermercato.

Deficitaire clubs die een bepaald bedrag uitgeven om een nieuwe speler te kopen, zullen eenzelfde som moeten overmaken aan een regeringsfonds bestemd voor de opleiding van jonge Chinese voetballers en de promotie van voetbal in China. Vanaf 2018 dienen de clubs verder evenveel Chinese U23-spelers als buitenlanders op te stellen.



De beperkingen hebben als doel de clubs te "ontmoedigen om resultaten op korte termijn te behalen, elkaar blind te beconcurreren, buitenlandse spelers voor hoge bedragen aan te trekken en acties te ondernemen die de prijzen doen stijgen", aldus de voetbalbond in een gisteravond gepubliceerd persbericht. De nieuwe regels zouden zich moeten laten voelen wanneer de transfermarkt op 19 juni opengaat.



Witsel, Tevez, Lavezzi

Enkele maanden geleden belandden onder anderen Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) en Carlos Tevez (Sjanghai Shenhua) dankzij miljoenendeals bij Chinese clubs. Zij behoren thans tot de best betaalde voetballers ter wereld. Ook Rode Duivel Axel Witsel trok in januari voor 20 miljoen euro van Zenit Sint-Petersburg naar Tianjin Quanjian. Zijn jaarloon zou 18 miljoen euro bedragen.



De Chinese autoriteiten dreigden begin dit jaar ermee een salarisplafond in te stellen. De voetbalbond zorgde er al voor dat per team dit seizoen maar drie buitenlanders tegelijk op het veld mogen staan.