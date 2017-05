Op deze opvallende manier deed Ibrahimovic zijn intrede in de Friends Arena in 'zijn' Zweden

Door: redactie

24/05/17 - 22u17

© afp.

video

Door een knieblessure, opgelopen tegen Anderlecht, moet Zlatan Ibrahimovic de Europa League-finale van vanavond aan zich laten voorbijgaan. De 35-jarige Zweed speelde in het verleden ook voor Ajax én de finale wordt bovendien gespeeld in zijn vaderland. Daarom kon 'Ibracadabra' natuurlijk niet ontbreken in de Friends Arena. In een opvallend karretje maakte de Zweed, die zijn rechterbeen liet rusten op de motorkap, zijn opwachting in het stadion. Op het veld, voor de aftrap van de match, sloeg de Zweed een praatje met onder anderen Patrick Kluivert en Ajax-trainer Peter Bosz.