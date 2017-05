Titelverdediger Apollon houdt het APOEL van De Camargo van 22e Beker in Cyprus

Door: redactie

24/05/17 - 21u30

© epa.

Apollon Limassol heeft een negende Beker van Cyprus op zijn palmares gebracht, goed voor de tweede bekeroverwinning op rij. De bekerhouder was in de finale in het New GSP Stadium in de Cypriotische hoofdstad Nicosia met 0-1 te sterk voor het APOEL Nicosia van doelman Urko Pardo en spits Igor De Camargo.