Versterkte veiligheidsmaatregelen voor FA Cup na aanslag in Manchester

Door: redactie

24/05/17 - 21u21

Costa en Hazard nemen het in de finale op tegen Arsenal. © epa.

De Engelse voetbalbond FA vraagt supporters van Chelsea en Arsenal zaterdag ruim op tijd af te zakken naar het Wembleystadion, waar de finale van de FA Cup tussen landskampioen Chelsea en Arsenal gespeeld wordt. In samenwerking met de Londense politiediensten zullen versterkte veiligheidsmaatregelen van kracht zijn.

Behalve de FA Cup vinden ook de promotiefinales van het Championship en de League Two respectievelijk zondag en maandag plaats. Supporters worden voor de drie wedstrijden gevraagd niet later dan een uur voor de aftrap in het stadion te zijn. "Op die manier vermijden ze wachtrijen en kunnen ze deelnemen aan de herdenkinsgplechtigheden naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Manchester afgelopen week", klinkt het. Om veiligheidsredenen wordt het meebrengen van zakken of onnodige spullen afgeraden, elke fan zal ook grondig gefouilleerd worden.



Prins William, erevoorzitter van de FA, en Engels bondsvoorzitter Greg Clarke zullen voor de aftrap van de bekerfinale tussen landskampioen Chelsea en stadsrivaal Arsenal bloemenkransen neerleggen. Voor aanvang van de drie wedstrijden wordt een minuut stilte gehouden. Alle teams en de scheidsrechters zullen een zwarte rouwband dragen.



Nog op woensdag maakten de organisatoren van de Great Manchester Run, een loopwedstrijd van 10 kilometer en een halve marathon doorheen Manchester, bekend dat het evenement komende zondag gewoon doorgaat. Dat werd beslist na overleg met het stadsbestuur en de politie van Manchester. Vorig jaar namen meer dan 35.000 lopers deel aan de Great Manchester Run.