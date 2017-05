Frankfurt schorst Guillermo Varela voor ontstoken tattoo

Eline Van Der Meulen

Drie dagen voor de bekerfinale tegen Borussia Dortmund is Eintracht Frankfurt-verdediger Guillermo Varela uit de selectie gezet wegens een ontstoken tattoo. Bovendien staat hem een schorsing en een fikse boete te wachten.

Varela liet zich maandag tatoeëren tegen de wil van zijn coach Niko Kovac in. De tattoo raakte ontstoken en dus kan de Uruguayaan niet trainen of spelen.



De verdediger wordt door Manchester United een jaar uitgeleend aan Frankfurt, dat een aankoopoptie afdwong. De Duitse ploeg overwoog om hem definitief over te nemen, maar denkt daar nu anders over: "Guillermo's uitleenbeurt zit erop. Dergelijk roekeloos en egoïstisch gedrag dwingt ons om deze maatregelen te nemen. De club aanvaardt niet dat een speler de instructies van de trainer en de staf negeert", verklaarde sportief directeur Fredi Brobic vandaag.



Bovenop een schorsing mag Varela zich aan een flinke boete verwachten. Hij kwam in totaal tien keer in actie voor Eintracht Frankfurt. .