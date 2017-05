Chelsea schrapt parade door Londen om landstitel na aanslag Manchester

Bewerkt door: PL

24/05/17 - 14u39 Bron: anp/belga

Eden Hazard en Cesar Azpilicueta met kroost op de arm na het laatste competitieduel van Chelsea dit seizoen. © ap.

Chelsea heeft de parade komende zondag om het behalen van de landstitel afgelast vanwege de aanslag in Manchester. Dat meldt de Londense club op zijn website. De spelers en de staf zouden in een open bus worden rondgereden in de wijken Chelsea en Fulham. Verder zullen de Chelsea-spelers zaterdag tijdens de FA Cup-finale tegen Arsenal rouwbanden dragen.

Anderhalve week geleden verzekerde Chelsea zich van de zesde landstitel in de clubgeschiedenis. De voorziene viering gaat dus niet door, nadat het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk dinsdagavond werd opgetrokken van 'ernstig' naar 'kritiek'.



"Gezien het toegenomen dreigingsniveau aangekondigd door de regering en het feit dat de situatie nog in volle ontwikkeling is, hebben we hier zorgvuldig over nagedacht. We geloven dat dit, in het belang van iedereen, de juiste handelwijze is. We zijn er zeker van dat onze supporters deze beslissing zullen begrijpen", aldus de 'Blues'.



Chelsea, dat de politie en de autoriteiten consulteerde, wil het leger en de politie niet nog een extra taak geven door een bijkomend evenement in de straten van Londen te organiseren. Tijdens de parade was het de bedoeling om met een open bus de Premier League-trofee aan de fans te tonen. Chelsea zal een bedrag doneren aan een fonds voor de slachtoffers van de aanslag, die door IS opgeëist werd en waarbij 22 mensen omkwamen en 59 anderen gewond raakten.



Ook Manchester City-middenvelder Yaya Touré en zijn makelaar kondigden vandaag aan dat ze 100.000 pond (115.000 euro) pond zouden schenken. "Wij willen de slachtoffers helpen, de families van de overledenen en zij die nu in het ziekenhuis liggen", zei agent Dimitri Seluk aan de BBC.