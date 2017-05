Hooggerechtshof bevestigt veroordeling Messi voor fiscale fraude

Eline Van Der Meulen

24/05/17 - 14u10 Bron: Belga

© getty.

Het Spaanse Hooggerechtshof bevestigt ook in beroep de veroordeling tot een celstraf van 21 maanden (die hij niet moet uitzitten) voor belastingfraude voor Lionel Messi, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP vandaag uit gerechtelijke bron.

Bijna een jaar geleden werden Messi en zijn vader Jorge Horacio door een rechter in Barcelona veroordeeld voor belastingfraude. De rechter gaf hen elk een celstraf van 21 maanden en sprak boetes uit van in totaal 3,7 miljoen euro.



De 29-jarige Barça-speler en zijn vader moesten zich voor de rechter verantwoorden voor fiscale fraude. Ze zouden via fiscale constructies in belastingparadijzen Belize en Uruguay inkomsten uit portretrechten uit de periode 2007-2009 hebben verborgen. Daarmee zouden ze voor 4,16 miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben in Spanje.



De celstraf van 21 maanden zullen ze niet moeten uitzitten. Wie geen strafblad heeft en minder dan twee jaar cel krijgt, moet in Spanje doorgaans immers niet effectief achter de tralies.



De stervoetballer heeft steeds gezegd dat hij niet op de hoogte was van de constructies die zijn vader en zijn advocaten hadden opgezet om de fiscus om de tuin te leiden.



Messi en zijn vader hebben hun achterstallige schulden bij de fiscus (in totaal 5 miljoen euro) al betaald. Ze moeten nu dus enkel nog de boetes aflossen.