Fellaini openhartig: "Voor Mourinho breek ik mijn voet"

Kristof Terreur

24/05/17 - 07u05

© epa.

Aan het eind van de fotosessie spreidt Marouane ­Fellaini spontaan de armen. Als een feniks die triom­fantelijk de vleugels strekt. Onbewust vat hij in dat ene shot zijn carrière samen: een speler die ondanks kritiek en twijfels toch telkens weer uit zijn as verrijst. Een overlever, trots op zijn parcours. "Voor iemand die écht om me geeft, geef ik alles."

© photo news.

Hij grapt. Hij lacht. Hij plaagt. In het restaurant van het Lowry Hotel in Manchester, casa Mourinho, nestelt Marouane Fellaini (29) zich in een leren zeteltje. Zijn designersjaaltje zwiert hij ­elegant uit. Alles gaat goed. "Tranquille et relax", zegt hij. Rustig, ontspannen. Enkel in zijn gestes is hij soms gejaagd. Hij speelt met zijn ­autosleutels, hij beweegt de benen, hij frunnikt aan zijn handen. "Ik ben redelijk ­hyperactief", excuseert hij zich. "Ik moet iets omhanden hebben." Dat valt allemaal best nog mee. Voor ons zit een speler zoals je hem zelden ziet. Toch niet op televisie. De harde krijger is best een lieve jongen. ­Respectvol en beleefd. Nooit met de voet vooruit, ook niet in de antwoorden. Hij grijnst: "Als er iemand ooit ­tegen jou zegt dat ik geen mens ben, stuur die door, dat die dat in mijn ­gezicht kan komen zeggen. Daar moet je ballen voor hebben. Ik weet dat ik een imago heb, dat weet ik, maar de mensen die me kennen, weten wel ­beter. Er zal altijd wel iemand zijn die zijn oordeel klaar heeft. Neem die barman daar. Hij kan gerust zeggen: 'Ah die Fellaini, 't is geen goeie gast.' Maar weet hij hoe ik echt in mekaar zit? Vraag het aan mijn ploegmaats. Ik ben de eerste om plezier te maken. Ik ben goed en eenvoudig."



Ik heb hier een bloemlezing van wat die coaches allemaal hebben gezegd over jou. José Mourinho: "Soms maakt één telefoontje naar een ­speler die zich niet geliefd voelt het verschil. Ik heb hem opgebeld. Vergeet alles wat je leest. Met mij aan het roer vertrek je niet."

"Aan de manier waarop hij goeiedag zei en met me sprak voelde ik vertrouwen. Als ik zoiets voel, ben ik bereid tot alles. Als ik mijn voet moet breken voor hem, doe ik dat. Dat ben ik. Als ­iemand oprecht om me geeft, geef ik veel terug."



Hoe kan 'Big Fella' het vinden met ploegmaat Zlatan Ibrahimovic? Hoe gelukkig is Fellaini in Manchester? De antwoorden ontdekt u op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 1 euro.