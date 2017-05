Real telde 45 miljoen euro voor hem neer, maar hiermee zal hij zich toch niet meteen geliefd maken in Madrid

Yari Pinnewaert

24/05/17 - 07u23

© Screenshot.

video

Gisteren raakte het nieuws bekend dat Vinicius Junior, de 16-jarige wonderboy van Flamengo, voor 45 miljoen naar Real Madrid verkast - ook al is dat nog niet voor volgend seizoen. In elk geval stak de 'Koninklijke' zo wel aartsrivaal Barcelona de loef af, want zij wilden het jonge toptalent ook maar wat graag inlijven. En die liefde, die was blijkbaar ooit ook wederzijds. In een interview dat nu ongetwijfeld zal worden opgerakeld door iedereen die Barça een warm hart toedraagt, zegt hij enkele zaken die niet meteen op gejuich zullen worden onthaald in de Spaanse hoofdstad:



Interviewer: "Messi of Cristiano?"



Vinicius Junior: "Messi"



Interviewer: "En wie is jouw idool?"



Vinicius Junior: "Neymar"



Met andere woorden: deze video zal de jonge aanvaller wel nog even achtervolgen...