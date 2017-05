Real Madrid strikt Braziliaans supertalent (maar dat zal nog niet voor 'Koninklijke' spelen)

YP

Real Madrid heeft een akkoord met de Braziliaanse club Flamengo over de overgang van de 16-jarige Vinicius Junior in juli 2018. Dat heeft de Spaanse kampioen dinsdag bekendgemaakt. Het Braziliaanse talent zal in principe tot de zomer van 2019 bij Flamengo blijven, maar kan als beide clubs akkoord gaan al eerder overkomen naar Real.