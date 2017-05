"We krijgen slachtoffers niet uit onze gedachten", zegt Mourinho daags voor EL-finale

Eline Van Der Meulen

23/05/17 - 16u10 Bron: Belga

© photo news.

Jose Mourinho heeft gereageerd op de aanslag van gisterenavond in de stad van zijn club Manchester United. Hij en zijn spelers zijn geschokt door de gebeurtenissen. Morgen speelt United in Zweden de Europe Leaguefinale tegen Ajax.

"We zijn allemaal bedroefd door de tragische gebeurtenissen van gisteren. We krijgen de slachtoffers en hun families niet uit onze gedachten en onze harten", aldus Mourinho vandaag in een mededeling over de aanslag bij de Manchester Arena. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven.



Zijn spelers zullen er volgens Mourinho desondanks alles doen om morgenavond de Europa League binnen te halen. "We moeten ons werk doen, en we zullen naar Zweden vliegen om de klus te klaren. Het is zonde dat we niet met hetzelfde gevoel als voor een andere grote wedstrijd op het vliegtuig kunnen stappen."



Met een positieve boodschap sloot Mourinho af: "Ik ben hier nog niet lang, maar ik weet dat de mensen van Manchester hier samen zullen doorkomen."



De finale van de Europa League gaat morgen om 20u45 door in het Zweedse Solna.