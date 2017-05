Turks international Ozan Tufan wordt verdacht van zwendel met luxewagens

Eline Van Der Meulen

23/05/17 - 14u41 Bron: Belga

© epa.

Turks voetbalinternational Ozan Tufan is vandaag gearresteerd op verdenking van illegale handel in luxewagens. De middelvelder van Fenerbahçe werd 's morgens bij hem thuis opgepakt.

De aanhouding van Tufan zou kaderen in een groot onderzoek naar de clandestiende import van luxewagens naar Turkije. Een procureur in Istanboel zou 46 aanhoudingsbevelen hebben verstrekt, waarvan één voor Tufan.



De 22-jarige middenvelder kwam al 31 keer in actie voor de Turkse nationale ploeg, en was dit seizoen bij Fenerbahçe niet onbelangrijk met 38 optredens, vijf goals en drie assists. Op twee speeldagen van het einde staat de club uit Istanboel op een derde plaats, op elf punten van leider Besiktas.