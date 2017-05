Manchester United schrapt persconferentie voor Europa Leaguefinale

Eline Van Der Meulen

Manchester United heeft de persconferentie die voor vanavond in Stockholm op het programma stond geschrapt. Manager José Mourinho zou in de Friends Arena samen met twee van zijn spelers vooruitblikken op de finale van de Europa League tegen Ajax, maar vanwege de aanslag in Manchester zien de Engelsen dat niet zitten. De Europese voetbalbond UEFA heeft het verzoek van ManUnited om het persmoment te mogen overslaan ingewilligd.