Voormalig Barcelonavoorzitter Rosell is opgepakt in fraudeonderzoek

Door: redactie

23/05/17 - 11u57

© reuters.

Sandro Rosell, een gewezen voorzitter van FC Barcelona, is in het kader van een onderzoek naar financieel gesjoemel opgepakt, zo bevestigt een woordvoerder van de Spaanse politie.

De 53-jarige Rosell zou deel uitmaken van een netwerk dat geld, afkomstig van portretrechten van de Braziliaanse selectie, heeft witgewassen. Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij in 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona. In januari 2014 trad hij af in de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013.



De politieactie vond dinsdag voornamelijk in Catalonië plaats. "Er zijn vier tot vijf mensen opgepakt, bij wie de gewezen Barçavoorzitter Sandro Rosell en zijn vrouw", aldus de woordvoerder.