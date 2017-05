"Verzinsels": VDB weer in het land, maar ontkent breuk met Mazembe

Door: Mathieu Goedefroy

23/05/17 - 07u40

Vanden Borre werd bij zijn aankomst in Kinshasa als een ware held onthaald. © Mathieu Goedefroy.

Anthony Vanden Borre (30) is sinds een paar dagen terug in ons land. De ex-Rode Duivel bevestigt dat hij van zijn werkgever TP Mazembe toelating gekregen heeft om hier te revalideren van de blessure die hem naar eigen zeggen al maanden parten speelt. Op de geruchten dat hij niet meer naar Congo zou willen terugkeren, reageert hij ontzet.

VDB - die in maart zijn contract bij Anderlecht ontbond om in Congo aan de slag te kunnen - is sinds eind vorige week opnieuw in ons land. De rechtsachter profiteert van de gelegenheid om vrienden en familie terug te zien - dat was natuurlijk al een hele tijd geleden. "Maar het hoofddoel van mijn komst is om hier komaf te maken met mijn blessurezorgen", aldus de Brusselaar. "Zodat ik binnenkort opnieuw fit op het vliegtuig naar Afrika kan stappen."