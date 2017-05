Porto bedankt coach Nuno Espirito Santo voor bewezen diensten

Bewerkt door: MH

FC Porto heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Nuno Espirito Santo, die in juni 2016 was aangesteld. Dat heeft de Portugese topclub, al vier jaar zonder landstitel, vandaag bekendgemaakt.

De 43-jarige Portugees, voormalig doelman bij Porto, kon ondanks een goede tweede seizoenshelft opnieuw niet voor een prijs zorgen. Porto werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Portugese Beker en Ligabeker en moest de Champions League in de achtste finales verlaten, uitgeschakeld door Juventus. In de Primeira Liga bleef Porto lang in het spoor van Benfica, tot de Draken in de winter op enkele draws bleven steken. Porto werd uiteindelijk tweede op zes punten van de kampioen. Een 3-1 nederlaag op de slotspeeldag tegen het bescheiden Moreirense was dus het laatste wapenfeit van Nuno bij Porto.



Nuno coachte eerder het Portugese Rio Ave (2012-2014) en het Spaanse Valencia (2014-2015).