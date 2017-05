Waarom Ajax weer Ajax is

Stijn Joris

23/05/17 - 06u00

© epa.

Voor de tiende keer in zijn geschiedenis staat Ajax morgenavond in een Europese finale en nooit eerder was dat zo verrassend. De Amsterdammers grepen terug naar hun huisfilosofie en zetten opnieuw hun voet naast de absolute topclubs.

Aad de Mos vindt Ajax-coach Peter Bosz de "omgekeerde Weiler" © anp.

Ajax plaatste zich op verbluffende wijze voor de finale van de Europa League en is opnieuw hot op het hele continent. De Amsterdammers brengen academisch en spectaculair voetbal en hebben enkele van de meeste begeerde jongeren in Europa rondlopen. Zijn de hoogdagen opnieuw aangebroken voor Ajax? Aad de Mos was begin jaren 80 coach van Ajax toen Johan Cruijff er zijn terugkeer maakte. Hij schetst voor ons de sleutels achter het succes van Ajax anno 2017.



Cruijff-revolutie als aanzet: "Ze zetten zijn plan verder"

In 2010 had Johan Cruijff het wel gehad met de neerwaartse spiraal waarin zijn Ajax was beland. Hij ging er zich zelf mee bemoeien. Hij noemde de clubleiding onbekwaam en zette zo op zijn geheel eigen manier een paleisrevolutie in gang. Bestuursleden stapten op en Cruijff haalde zelf zijn mannetjes aan boord. Edwin van der Sar en Marc Overmars kwamen er op aangeven van Cruijff en zij nemen momenteel nog steeds de belangrijkste beslissingen. In november 2015 kapte Cruijff na het ontslag van hoofd opleidingen Wim Jonk met zijn plannen, maar die blijken nu wel de aanzet tot het huidige succes. Zo liet het in maart van vorig jaar overleden clubicoon Ajax een vruchtbare erfenis na.



Aad de Mos ziet in Peter Bosz, de coach van Ajax, het "omgekeerde van Weiler." Waar de Nederlander juist op doelt, ontdekt u in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor slechts 1 euro.