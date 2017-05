David Moyes dan toch weg bij degradant Sunderland

Bewerkt door: PL

David Moyes is niet langer coach van Sunderland, de club van Jason Denayer en Adnan Januzaj. De Schot degradeerde dit seizoen met 'The Black Cats' uit de Premier League, maar gaf eerder aan toch bij de club te blijven.

Sunderland was met 24 punten uit 38 wedstrijden duidelijk een maatje te klein voor de Premier League dit seizoen. Ondanks de pijnlijke laatste plaats gaf manager Moyes op 5 mei nog aan dat hij ook volgend jaar bij de club zou blijven. Op die beslissing is de 54-jarige Schot nu dus teruggekomen.



"Hij werkte onvermoeibaar om de degradatie te voorkomen", aldus Sunderland-voorzitter Ellis Short. "Hij verlaat de club zonder ontslagvergoeding, en dat is kenmerkend voor zijn karakter." Wie Moyes zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Eerder was Moyes onder meer coach van Everton, Manchester United en Real Sociedad.



Bij Sunderland speelden Jason Denayer (Manchester City) en Adnan Januzaj (Manchester United) het voorbije seizoen op uitleenbasis.