Steven Defour leest veroordeling online

SW

22/05/17 - 14u14 Bron: ANP

© belga.

Voetballer Steven Defour (29) schrok eind maart toen hij in media las dat hij bij verstek veroordeeld was voor het rijden op de pechstrook op de Brusselse Ring. Hij werd betrapt op 12 mei vorig jaar, toen hij voetbalde bij RSC Anderlecht. "Het proces-verbaal is blijkbaar opgestuurd naar de club maar dat bereikte nooit mijn cliënt", legde zijn advocaat maandag uit in de politierechtbank.