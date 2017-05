Deze club is verantwoordelijk voor één van de meest besproken tweets van het Premier League-seizoen

Yari Pinnewaert

22/05/17 - 11u31

Gisteren won West Ham United op de slotspeeldag in de Premier League met 1-2 bij Burnley, maar achteraf was er toch vooral veel te doen om een tweet die via de officiële Twitteraccount van de club werd verstuurd. "Manuel Lanzini's derde pass deze namiddag wordt zijn 1.500ste voor ons team in de Premier League", klonk het. "Het is niet iets zoals zijn oproeping als Argentijns international, maar het is wel een belangrijke prestatie", zo stond er te lezen in het bijschrift, en op Twitter werd de boodschap dan ook op hoongelach onthaald. "Wanneer is de parade?", zo luidde één van de vele reacties.