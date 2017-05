Messi krijgt vierde Gouden Schoen als Europees topschutter

SW

22/05/17 - 11u05 Bron: Belga

Lionel Messi ontvangt voor de vierde keer in zijn carrière de Gouden Schoen als topscorer van Europa. De Argentijnse ster van FC Barcelona maakte dit seizoen 37 doelpunten in de Spaanse competitie. "La Pulga" (de vlo) blijft Bas Dost voor. De Nederlandse spits van Sporting scoorde in zijn eerste seizoen in de Portugese competitie 34 keer.