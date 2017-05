Jelle Van Damme wint met LA Galaxy in Minnesota

YP

22/05/17 - 09u30 Bron: Belga

© getty.

Jelle Van Damme heeft zondag in de Amerikaanse Major League Soccer met zijn team Los Angeles Galaxy een 1-2 zege geboekt op het veld van Minnesota United.

Van Damme speelde centraal achterin de volledige wedstrijd in het TCF Bank Stadium in Minneapolis, waar ruim 19.000 fans de match bijwoonden. De aanvoerder van de Californiërs kreeg net voor de rust een gele kaart.



Galaxy kwam na 38 minuten op voorsprong via Giovani dos Santos. In de 66e minuut maakte Christian Ramirez gelijk, maar de spits van Minnesota groeide uit tot antiheld nadat hij vijf minuten voor affluiten met een owngoal na een afgeweken vrije trap de 1-2 eindstand vastlegde.



In het klassement is LA Galaxy met 14 punten uit 11 wedstrijden voorlopig zevende in de Western Conference.