Madrilenen vieren titel van Real met volksfeest in Spaanse hoofdstad

De 33e landstitel van Real Madrid is afgelopen nacht uitbundig gevierd in de straten van de Spaanse hoofdstad. Cristiano Ronaldo en de andere Madrileense sterren stapten na de gewonnen laatste competitiewedstrijd in en tegen Malaga (0-2) meteen op het vliegtuig. Ze werden in een open bus door de stad gereden. De Madrilenen hadden vijf jaar moeten wachten op het kampioenschap in eigen land.