Legia en Vadis spelen gelijk in topper tegen Bialystok

Bewerkt door: MH

21/05/17 - 22u05 Bron: Belga

Vadis kwam vandaag met Legia niet tot scoren © ap.

De topper van de vijfde speeldag van de play-offs in de Poolse voetbalcompetitie tussen leider Legia Warschau en eerste achtervolger Jagiellonia Bialystok is vandaag op een scoreloos gelijkspel geëindigd.

Legia-middenvelder Vadis Odjidja-Ofoe kreeg in de 87e minuut zijn tweede gele kaart en werd van het veld gestuurd. In de stand blijft Legia met twee speeldagen voor de boeg aan de leiding met 40 punten. Daarachter volgen met Bialystok, Lech Poznan en Lechia Gdansk drie clubs met 38 punten.



In Griekenland leed Viktor Klonaridis met Panathinaikos een 1-0 nederlaag op het veld van AEK Athene op de derde speeldag van de play-offs voor de verdeling van de Europese tickets. Klonaridis maakte de match vol, Paul-José Mpoku, ex-middenvelder van Standard, werd na 75 minuten geblesseerd naar de kant gehaald. In de stand gaat AEK Athene aan de leiding (6 punten) voor PAOK (5), Panionios (4) en Panathinaikos (2).