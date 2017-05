Doelpunt van Gianni Bruno redt Samara niet van degradatie

SW

Giannu Bruno is er vandaag met Samara op de 30e en laatste speeldag in de Russische voetbalcompetitie niet in geslaagd het behoud te verzekeren. Na een 1-3 thuisnederlaag tegen Terek Grozny eindigt Samara op de vijftiende en voorlaatste plaats, met rechtstreekse degradatie naar de tweede divisie tot gevolg.

Bruno, door Evian uitgeleend aan Samara, speelde de hele wedstrijd en scoorde in de slotminuut vanaf de penaltystip de 1-3. Mits een overwinning tegen Terek Grozny kon Samara de play-offs om het behoud/promotie nog ontlopen, maar na de onverwachte overwinning van Orenburg tegen Rostov (2-0) zakt de club van Bruno naar de vijftiende plaats. Het contract van de Italiaans-Belgische aanvaller, in zestien matchen in Rusland goed voor vier assists en vijf doelpunten, loopt af.



Zenit Sint-Petersburg ging met 0-2 winnen op het veld van Lokomotiv Moskou dankzij treffers van Kokorin en Danny. Nicolas Lombaerts, die volgend seizoen voor KV Oostende voetbalt, kwam in zijn laatste wedstrijd voor Zenit niet van de bank. De club van Mircea Lucescu eindigt op de derde plaats en treedt volgend seizoen aan in de Europa League. Spartak was al sinds de 27e speeldag zeker van de titel, CSKA Moskou won met 4-0 van Anzhi en verzekerde zich zo van de tweede plaats en het ticket voor de voorrondes voor de Champions League.



Celtic Glasgow heeft op de slotspeeldag van de Schotse Premiership zijn fans verwend met een 2-0 overwinning tegen Heart of Midlothian. Rode Duivel Dedryck Boyata maakte de partij vol. Celtic was al enkele weken zeker van de titel. De troepen van coach Rogers bleven het hele seizoen ongeslagen, behaalden 106 punten en zetten eerste achtervolger Aberdeen op dertig punten achterstand.



FC Sion leed op de 34e speeldag van de Zwitserse Super League een 2-3 thuisnederlaag tegen Luzern. Geoffrey Mujangi Bia speelde de hele wedstrijd en scoorde in de 81e minuut. Op twee speeldagen van het einde is Sion vierde. FC Basel is al enkele weken zeker van de titel.