Deugddoende zege voor Ciman en Montréal

Montréal Impact heeft in de Amerikaanse Major League Soccer opnieuw met de overwinning aangeknoopt. De club van Rode Duivel Laurent Ciman haalde het op eigen veld met 4-1 van de Portland Timbers, Ciman stond 90 minuten tussen de lijnen.

Impact kwam al snel op voorsprong via Ignacio Piatti (13.), vijf minuten later moesten de bezoekers met zijn tienen verder na rood voor Chara. Kort voor rust werd het 2-0 via Kyle Fisher (43.), in de toegevoegde tijd van de eerste helft lukte Diego Valeri de aansluitingstreffer.



Na de pauze scoorden opnieuw Piatti (50.) en Ambroise Oyongo (77.) voor Montréal, dat dankzij de driepunter de rode lantaarn in de Eastern Conference doorgeeft aan DC United. Impact heeft na elf wedstrijden nu dertien punten en staat tiende.



Nog zaterdag ging Dallas, met Roland Lamah de eerste 45 minuten tussen de lijnen, op eigen veld met 0-1 onderuit tegen San Jose. Dallas blijft wel derde in de Western Conference. Zondag moeten LA Galaxy en Jelle Van Damme nog op bezoek bij Minnesota.