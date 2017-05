Door: redactie

Marcin Wasilewski verlaat Leicester aan het einde van dit seizoen. Dat heeft de club vandaag bekendgemaakt. De Pool speelde sinds 2013 bij de 'Foxes'.

'Wasyl' speelde in vier seizoen bij Leicester 77 wedstrijden. "Wasilewski heeft een belangrijke bijdrage geleverd tijdens zijn periode bij Leicester. Hij is daarnaast ook enorm populair", staat op de clubwebsite te lezen. Ook coach Craig Shakespeare heeft niets dan lovende woorden. "Het was altijd een plezier om met Marcin te werken", aldus Shakespeare. "De invloed die hij gehad heeft en zijn bijdrage aan de club gaan verder dan wat mensen zien op het veld. Hij is een van de meest professionele spelers waarmee ik ooit gewerkt heb."



Dit seizoen speelde Wasilewki maar één wedstrijd in de Premier League, vaak haalde hij niet eens de wedstrijdselectie. Voor zijn jaren in Engeland speelde Wasilewski tussen 2007 en 2013 194 wedstrijden voor Anderlecht. Hij speelde ook 60 keer voor de Poolse nationale ploeg.