Dries Mertens doet er nog eens twee bij en zit nu aan 27 goals! - Juventus nog geen kampioen in Serie A

20/05/17 - 22u34

Juventus zal het morgenmiddag zelf moeten doen. Zowel AS Roma als Napoli wonnen vanavond hun wedstrijd in de Serie A, zodat 'Juve' nog niet zeker is van de landstitel. Dries Mertens blonk bij Napoli voor de elfendertigste keer uit. Met twee goals en een assist had hij een ruim aandeel in de 4-1 zege tegen Fiorentina.