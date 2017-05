AS Roma laat met ruime zege Juventus nog even wachten

Bewerkt door: PL

AS Roma heeft in de Serie A een doelpuntrijke zege bij Chievo geboekt: 3-5. Pas na de rust (2-2) nam de nummer twee van de rangschikking afstand van de middenmoter uit Verona. El Shaarawy, Salah (elk twee) en Dzeko scoorden voor de bezoekers. Radja Nainggolan mocht na 71 minuten invallen, Thomas Vermaelen bleef de hele match op de bank.



Met de zege komt AS Roma tot op één punt terug van leider Juventus. De club uit Turijn neemt het morgenmiddag in eigen stadion op tegen degradatiekandidaat Crotone. Met een zege verlengt 'Juve' zijn landstitel.



Napoli speelt vanavond nog thuis tegen Fiorentina. Dries Mertens en co moeten winnen om in de race te blijven voor de tweede plaats, die goed is voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. AS Roma heeft nu nog vier punten meer dan Napoli.