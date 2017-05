Eduardo Berizzo stopt als coach van Celta Vigo

Bewerkt door: PL

20/05/17 - 16u52 Bron: afp/belga

© reuters.

De Argentijn Eduardo 'Toto' Berizzo legt na drie seizoenen zijn functie als coach van Celta Vigo neer.

De 47-jarige Berizzo neemt zondag afscheid in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Na 37 speeldagen staat Celta dertiende in de Primera Division. Dit seizoen blonk de ploeg vooral uit in de Europa League, waarin de Spanjaarden in de kwartfinale RC Genk uitschakelden. Daarna bleek Manchester United in de halve finale te sterk.



Berizzo kwam in 2014 aan het roer bij Celta Vigo. Hij volgde er Luis Enrique op en leidde de club de afgelopen seizoenen naar de achtste (2015) en zesde (2016) plaats in La Liga. Volgens Spaanse media is de Argentijn in beeld bij Sevilla om er zijn landgenoot Jorge Sampaoli te vervangen. Die laatste wordt genoemd als nieuwe Argentijnse bondscoach.