20/05/17 - 15u25

Thibaut Courtois (25) zal voor het eerst in Engeland de Golden Glove winnen, het nevenklassement voor de doelman met de meeste clean sheets. Eén speeldag voor het einde is hij al zeker van winst. Hugo Lloris (Tottenham) kan nog op gelijke hoogte komen, maar dan krijgen beide keepers de onderscheiding. "We willen zondag de nul houden, ook voor Thibaut", zei Antonio Conte.