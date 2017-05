Wordt Batshuayi gebruikt als pasmunt om felbegeerde middenvelder naar Chelsea te halen?

Kristof Terreur

19/05/17 - 09u10 Bron: HLN in Engeland

Batshuayi met Chelsea-aanvoerder John Terry. © photo news.

Monaco en Chelsea zitten volgende week om de tafel om te praten over Tiemoue Bakayoko en Michy Batshuayi. De middenvelder van de Monegasken is één van de toptargets van de Engelse landskampioen. Monaco is bereid hem tegen de juiste prijs te verkopen, maar heeft ook verregaande interesse in Batshuayi. Het is nog af te wachten of Chelsea de Rode Duivel in een eventuele deal wil betrekken. De spits (23) voelt wel iets voor een transfer naar het Prinsdom. Hij weet dat hij met het oog op het WK meer aan spelen moet toekomen. Het vertrek van Bakayoko moet het pad effenen voor Youri Tielemans.