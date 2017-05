Kane steekt met 4 goals Lukaku voorbij in de topschutterstand (1-6)

Door: Maarten Vanbergen

18/05/17 - 22u35

© afp.

Tottenham kende geen genade met Leicester en won makkelijk met 1-6. Kane scoorde vier keer en Heung-Min Son vond twee keer de netten. Son was ook nog eens aangever bij het eerste doelpunt van Kane. Chilwell scoorde het enige doelpunt voor de thuisploeg. Kane steekt met deze doelpunten Lukaku voorbij in de topschutterstand.

Tottenham liet zich in Leicester even wegdrummen en het was de thuisploeg die eerst gevaarlijk werd. Lloris mocht in het begin al een paar keer uitpakken met een knappe redding. Eerst kon Vardy vrij uithalen, nadien week een schot van Amartey af en werd het zo nog gevaarlijk.



Na twintig minuten had Kane er genoeg van en sloeg aan het dribbelen, maar zijn krul ging ver naast. Heung-Min Son kon na 25 minuten een lang uitgesponnen aanval voorbrengen en Kane hoefde maar in doel te lopen.



Nadien bleven de 'Spurs' komen. Delle Alli klom hoog, maar zijn kopbal miste kracht en kon Schmeichel niet verrassen. De thuisploeg kwam er maar moeilijk uit. Op het half uur kwam het zelfs 0-2 achter nadat Heung-Min Song in een tijd een heerlijke voorzet van Delle Alli tegen de netten joeg.