Harry Kane knalt met vier goals in Leicester droom van Romelu Lukaku aan diggelen

Harry Kane heeft met een forse eindspurt de droom van Romelu Lukaku verpest om topschutter van de Premier League te worden. De spits van Tottenham scoorde maar liefst vier keer op het veld van Leicester in een 1-6 zege voor de Spurs. Zo gaat 'Hurricane' met 26 goals op en over Lukaku (24 stuks). De laatste speeldag lijkt geen soelaas te gaan brengen voor Lukaku. Terwijl Tottenham naar degradant Hull mag, ontvangt Everton Arsenal, nog in de running voor de CL-tickets.

Na een goeie start van de uittredende kampioen (eerst kon Vardy vrij uithalen, nadien week een schot van Amartey vervaarlijk af) namen de Spurs het commando over in het King Power. Kane sloeg aan het dribbelen, maar zijn krul ging aanvankelijk nog ver naast. Waarna Heung-Min Son na 25 minuten en een lang uitgesponnen aanval kon voorbrengen en Kane hoefde maar in te lopen. Nadien bleven de Spurs komen. Delle Alli klom hoog, maar zijn kopbal miste kracht en kon Schmeichel niet verrassen. Op het halfuur 0-2: op knappe assist van de Zuid-Koreaan Heung-Min Song joeg Delle Alli in één tijd binnen. © reuters. © getty.