Broos neemt Fai (Standard) en Siani (Oostende) op in zijn voorselectie voor Confederations Cup

Eline Van Der Meulen

18/05/17 - 12u13 Bron: Belga

© Foto's AFP/Proot.

Kameroens bondscoach Hugo Broos heeft vandaag zijn preselectie bekendgemaakt voor de aanstaande Confederations Cup (17 juni-2 juli) in Rusland. Collins Fai (Standard) en Sébastien Siani (KV Oostende), beiden ook al aanwezig op de winnend afgesloten Africa Cup, behoren opnieuw tot de kern.

Naast Fai en Siani behoort ook de in België opgeleide Arnaud Djoum (ex-Brussels en Anderlecht) opnieuw tot de selectie. Jean-Charles Castelletto, momenteel door Club Brugge uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Red Star Paris, is een nieuwkomer.



Voor aanvang van de Africa Cup had bondscoach Hugo Broos te kampen met een groot aantal vedetten die afhaakten. De meeste van hen zijn er ook nu niet bij. Enkel doelman Onana (Ajax) en middenvelder Anguissa (Marseille) keren terug in de selectie. Van toppers als Matip (Liverpool) en Choupo-Moting (Schalke 04) is nog steeds geen spoor.



Kameroen is in de groepsfase van de Confederations Cup ingedeeld in groep B, met verder Zuid-Amerikaans kampioen Chili, Aziatisch kampioen Australië en wereldkampioen Duitsland.



Selectie



Doelmannen: Fabrice Ondoa (Sevilla Atlético/Spa), Andre Onana (Ajax/Ned), Georges Bokwe (Coton Sport/Kam), Jules Goda (Ajaccio/Fra)



Verdedigers: Ernest Mabouka (MSK Zilina/Svk), Collins Fai (Standard/BEL), Michael Ngadeu (Slavia Praag/Tsj), Adolphe Teikeu (Sochaux/Fra), Mohammed Djettei (Gimnastic/Spa), Ambroise Oyongo (Montréal Impact/Can), Jonathan Ngwem (Unisport/Kam), Jerome Guihoata (Panionios/Gri), Jean-Charles Castelletto (Red Star/Fra), Lucien Owona (AD Alcorcon/Spa)



Middenvelders: Sébastien Siani (Oostende/BEL), Arnaud Djoum (Hearts/Sch), Georges Mandjeck (FC Metz/Fra), Zambo Anguissa (Olympique Marseille/Fra), Frank Boya (1860 München/Dui), Petrus Boumal (CSKA Sofia/Bul)



Aanvallers: Christian Bassogog (Henan Jianye/Chi), Karl Toko (Angers/Fra), Olivier Boumal (Panathinaikos/Gri), Jacques Zoua (FC Kaiserslautern/Dui), Vincent Aboubakar (Besiktas/Tur), Benjamin Moukandjo (FC Lorient/Fra), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava/Svk), Niclas Ngamaleu (Rheindorf Altach/Oos), Jean-Pierre Nsame (Servette Genève/Zwi), Edgard Salli (FC Nürnberg/Dui)