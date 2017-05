Het afscheid door de grote poort van Nicolas Lombaerts

Tomas Taecke

Van een pakkend eerbetoon gesproken. Nicolas Lombaerts (32) werd gisteren na tien jaar dienst in stijl uitgewuifd door de fans van Zenit Sint-Petersburg. Met een prachtige tifo, tientallen spandoeken en bijna onafgebroken gezangen aan zijn adres maakten de Russische supporters in de laatste thuiswedstrijd van Lombaerts duidelijk wat de publiekslieveling het voorbije decennium voor hen betekend heeft. Lombaerts begon in het duel tegen Krasnodar (1-0) op de bank, maar werd in de slotfase een invalbeurt gegund. De toekomstige verdediger van KV Oostende nam na de wedstrijd ruim de tijd om afscheid te nemen van de club waarmee hij vier titels, twee bekers, de Europa League en de Europese Supercup heeft gewonnen.