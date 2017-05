Europa League-finale in gevaar voor Fellaini?

Kristof Terreur

Jose Mourinho keek bezorgd. Een kwartier voor tijd hobbelde Marouane Fellaini van het veld met wat een lichte hamstringblessure leek. Hij zond de Rode Duivel meteen de tunnel in voor verzorging, net zoals hij ervoor met Juan Mata had gedaan. Zorgelijk met het oog op de Europa Leaguefinale, binnen een week.



"Het is geen spierscheur en zijn ervaring boezemt me vertrouwen in", zei de coach. "Maar hij voelde iets. Laten we afwachten." Mourinho ziet onze landgenoot als een sleutelspeler in zijn team. De vervanging was om erger te voorkomen? Man United speelde bij Southampton voor de vijftiende keer gelijk, maar dat kon Mourinho eigenlijk weinig schelen. De Europa League is sinds enkele weken het hoofddoel.