De pijn gaat niet meer weg: Tottenham stuurt Moussa Dembélé naar specialist

Kristof Terreur

18/05/17 - 06u34

© photo news.

De pijn gaat niet meer weg. En dus stuurt Tottenham Hotspur Moussa Dembélé maandag naar een specialist. De Rode Duivel sukkelt al twee jaar met een sluimerende voetblessure, die zelden honderd procent is geheeld. Mogelijk komen ook de interlands in gevaar. "Moussa is okay, maar niet in de beste conditie om 90 minuten te spelen", vertelde zijn trainer, Mauricio Pochettino. "Maar hij heeft er alles aan gedaan om beschikbaar te zijn voor de ploeg. Daarom dat ik hem wil danken. Hij heeft enorm veel mijn verbeten." Tottenham speelt vanavond tegen Leicester. Een wedstrijd waarin niets meer op het spel staat. Harry Kane kan wel een laatste gooi doen naar de topschutterstitel. Hij heeft voorlopig twee doelpunten minder gemaakt dan Romelu Lukaku.