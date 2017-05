Lombaerts krijgt afscheid in stijl: "Jouw naam is Zenit"

Tomas Taecke

17/05/17 - 19u02

De Zenit-fans nemen op indrukwekkende wijze afscheid van Nicolas Lombaerts © Kos.

video De fans van Zenit Sint-Petersburg hebben in stijl afscheid genomen van Nicolas Lombaerts. Onze 32-jarige landgenoot werd tijdens de laatste thuiswedstrijd onafgebroken toegezongen door de Russische fans, die aan de hand van een prachtige tifo duidelijk maakten wat de publiekslieveling de voorbije tien jaar voor hen betekend heeft.

Honderden vlaggen, liters blauwe verf en een groot portret van zijn gezicht. Nog voor de bal vanavond in het Petrovsky Stadium aan het rollen ging, was al duidelijk dat de nochtans belangrijke wedstrijd van Zenit tegen Krasnodar volledig in het teken van Nicolas Lombaerts zou staan: "Jouw naam is Zenit". De banner onder de grote afbeelding van Lombaerts achter doel sprak voor zich.



De toekomstige verdediger van KV Oostende begon als invaller aan de laatste thuismatch van Zenit, tevens ook de laatste in het oude stadion van de Russische club. Lombaerts neemt straks afscheid van Zenit met meer dan 250 wedstrijden op de teller. De eerste buitenlander die deze kaap wist te ronden voor de club, won vier keer de titel, twee keer de beker, de Europa League en de Europese Supercup met Zenit.