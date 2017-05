AS Monaco kampioen, maar het waren vooral deze zes vorstenzonen die het Prinsdom dit seizoen lieten kirren van de pret

Glenn Van Snick

18/05/17 - 07u34

Feest in het Prinsdom. Na een thuisoverwining tegen Saint-Étienne (2-0) kroonde AS Monaco zich deze avond tot landskampioen van Frankrijk. Maar liefst 17 jaar hebben de Monegasken op dit heuglijk moment gewacht. Les Rouge et Blanc champion: geen triomf van het grote geld, wel van een horde jonge, talentvolle prinsen.

104 goals, 29 tegendoelpunten, 3 verliesmatchen en 92 op 111. De cijfers van AS Monaco in de Ligue 1 zijn fenomenaal. Het werk van het hele team - we willen ervaren doelman Danijel Subašic, rots in de branding Kamil Glik of eeuwige goalgetter Radamel Falcao zeker niet tekortdoen - maar toch vooral van enkele jonkies die vriend en vijand betoveren met enthousiast en dartel voetbal. Mendy, Bakayoko, Fabinho, Lemar, Bernardo Silva en Mbappé: zes vorstenzonen onder de loep. Lees ook Spaanse fiscus verdenkt Falcao en Coentrao van miljoenenfraude

Benjamin Mendy: de eigentijdse linksback De 22-jarige Fransman is hét prototype van een moderne vleugelverdediger: het ene moment in de eigen zestien, tien seconden later in dat van de tegenstander. Geen sprintje is er één teveel. Hij verdedigt én valt aan, waardoor hij over alle competities heen al elf assists op de teller heeft staan. Maar de Fransman is zoveel meer dan een marathonloper die af en toe een balletje in de zestien dropt. Hij weet hoe zijn lichaam te gebruiken en beschikt over een heel arsenaal aan technische hoogstandjes om zijn opponent meer dan eens het bos in te sturen. Met andere woorden: een complete back. Het is dan ook niet vreemd dat hij op 25 maart zijn debuut maakte voor het nationale elftal en Arsène Wenger hem dolgraag naar Arsenal wil loodsen. Mendy met een van zijn vele rushes tegen Dijon. © photo news.

Tiemoué Bakayoko: een middenveld op zich Wie de verdediging van de Monegasken dit seizoen op de proef wilde stellen, moest eerst langs de krachtige Tiemoué Bakayoko. De Fransman met Ivoriaanse roots speelt net voor de defensie en heeft een geweldige tackle in huis, maar is ook ijzersterk in de lucht. Eens de bal veroverd, verdedigt hij koeltjes uit of beslist hij met lange rukken zelf de zestien van de tegenstander op te zoeken. Rechttoe rechtaan, zonder teveel franjes, maar bijzonder efficiënt. Door zijn ellenlange benen ziet het er niet altijd even verfijnd uit, maar de defensieve middenvelder weet perfect wat hij doet. En dat zien ook Manchester City en Chelsea, die de 22-jarige Bakayoko op het transferlijstje van komende zomer hebben staan. Zijn knap seizoen werd ook opgemerkt door bondscoach Didier Deschamps, want drie dagen na Mendy mocht ook hij voor het eerst minuten maken bij Les Bleus. Bakayoko ontdoet zich van zijn tegenstander. © photo news.

Fabinho Fabio Henrique: de polyvalente tussenschakel Het maatje van Bakayoko op het middenveld. De Braziliaan, 23 jaar, is de schakel tussen verdediging en aanval. Enerzijds niet schuw voor het verdedigend werk - Fabinho is van nature een rechtsback - anderzijds pijlsnel in het op gang brengen van een tegenaanval. Hij denkt sneller dan de rest en zijn passes op maat zijn bijwijlen indrukwekkend. Bovendien is Fabinho een expert in het infiltreren in de zestien van de tegenstrever én de vaste strafschopnemer van het team. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Braziliaan dit seizoen al elf keer de weg naar de netten vond. In het verleden toonde Manchester United al interesse in de polyvalente speler en ook in het tussenseizoen zullen meerdere clubs zich hoogstwaarschijnlijk melden. Fabinho in duel met William Vainqueur van Olympique Marseille. © afp.

Thomas Lemar: de kwieke dribbelkont 14 goals en 16 assists. Het zegt iets over de impact van Thomas Lemar. De vinnige, kleine artiest is met zijn korte draaicirkel en snelle voetjes een gesel voor de tegenpartij. De man loopt heel graag met de bal aan de voet - soms weet ie zelf niet waar zijn tocht heen leidt - maar ook een kompaan alleen voor doel zetten hoef je hem niet meer te leren. Verder heeft de Fransman met roots in Guadeloupe een uitstekende traptechniek waardoor stilstaande fases steevast gevaar opleveren. Ook het meeverdedigend werk heeft trainer Leonardo Jardim er bij de ruwe diamant reeds ingeslepen. Net als zijn teamgenoten staat Lemar eveneens op het verlanglijstje van verschillende (Engelse) topclubs. Lemar zet twee man in de wind in het Champions League-duel tegen Borussia Dortmund. © photo news.

Bernardo Silva: het technisch vernuft Als er één speler is waar de bal aan de voet kleeft, dan is het wel bij Bernando Silva. Het sprekend gemak waarmee de 22-jarige Portugese rechtervleugel de bal domineert, naar binnen snijdt en dolt met de tegenstander of het leer perfect in de loop van een medespeler meegeeft, is om duimen en vingers van af te likken. Ongrijpbaar aan de bal en een buitengewoon overzicht. In welke benarde situatie hij ook vertoeft, de Portugees weet er zich telkens vanonder uit te voetballen. Zijn technische capaciteiten en onvoorspelbaarheid doen wel eens denken aan fenomeen Lionel Messi, zijn voetbalintellect aan Andrés Iniesta. Geen wonder dat hij reeds een vaste waarde is in de selectie van het Portugese nationale team. Bernardo Silva ontwijkt een stevige tackle van Juventus-middenvelder Miralem Pjanic. © afp.

Kylian Mbappé: de snelle goaltjesdief Zonder twijfel dé opperprins van dit gezelschap. Slechts 18 jaar, pijlsnel en een echte goalgetter. Met 26 goals in alle competities samen heeft de tiener een groot aandeel in het succes van de Monegasken. Hij weet zich telkens perfect te positioneren - zowel voor de goal als in de buitenspellinie - en als een koele kikker af te werken. Eens op volle snelheid is hij niet meer bij te benen. Door zijn loopstijl en postuur werd hij al meermaals vergeleken met Thierry Henry. Elke Franse voetballiefhebber hoopt dan ook dat Mbappé de gedoodverfde opvolger wordt van onze assistent-bondscoach. Het wonderkind is nu al gegeerd door topclubs als Real Madrid, FC Barcelona en Manchester United en heeft reeds twee wedstrijden voor de nationale ploeg op de teller. Mbappé viert zijn doelpunt tegen Borussia Dortmund. © photo news.