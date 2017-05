Walter Mazzarri stapt op als coach van Watford

Eline Van Der Meulen

Watford moet op zoek naar een nieuwe trainer. Na overleg met het clubbestuur besliste de Italiaan Walter Mazzarri (55) zijn functie na afloop van dit seizoen neer te leggen, zo klinkt het vandaag op de teamwebsite van The Hornets. Mazzarri traint Watford, de club van Christian Kabasele, sinds het begin van het seizoen. Daarvoor had hij onder meer Sampdoria, Napoli en Inter onder zijn hoede.

Op de site verscheen de volgende verklaring: "Nadat het management gediscussieerd had met Mazzarri over de toekomstplannen en verwachtingen van de club, hebben we beslist dat Mazarri op het einde van het seizoen zal opstappen als hoofdcoach na de laatste match van 2016/2017."



"Wij bedanken Walter Mazzarri en zijn team voor alle zijn bijdragen die hij leverde voor Watford tijdens het voorbije jaar."



Watford staat met nog een speeldag te gaan zestiende in de Premier League, twee plaatsen boven de degradatiezone, en is al zeker van het behoud. Zondag volgt nog een laatste thuiswedstrijd tegen Manchester City, meteen het afscheid van Mazzarri.